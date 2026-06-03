Штрафы за несданную из-за отключений интернета отчетность могут отменить

Малый и средний бизнес предложили освобождать от штрафов за просрочку отчетности при технических сбоях и отключениях интернета.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают не наказывать бизнес за несвоевременную сдачу документов по независящим от них причинам.

Обращение направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Предполагается, что мера будет распространяться на ситуации, когда нарушение срока произошло из-за отключения интернета, сбоев у оператора ЭДО или неполадок в государственных информсистемах. Сейчас для оспаривания штрафов предпринимателям часто приходится обращаться в суд, что увеличивает административную нагрузку на бизнес, пишут депутаты.

Подавать заявление об освобождении от ответственности предлагается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг, сервис «Работа России» или другие официальные цифровые площадки.

Бизнес должен иметь возможность приложить доказательства технического сбоя дистанционно, без личного посещения контролирующих органов, отметили авторы инициативы.