Необходимость переработки может возникнуть и в процессе выполнения работы, и в момент ее окончания – Роструд

К сверхурочной работе привлекают работника по письменному согласию, а ненормированный рабочий день прописывают в коллективном договоре.

Онлайн инспекция разъяснила отличия ненормированной и сверхурочной работы.

В одной ситуации работодатель заранее оповещает работника, что в определенные дни надо будет задержаться на работе, а в другой работника попросили задержаться прямо в момент ухода.

Также пользователь спросил, почему часы переработок при ненормированном рабочем дне не будут считаться сверхурочной работой – ведь работник выполняет рабочие обязанности по указанию руководства, а не потому, что не успел в рабочее время или сам изъявил желание.

«Необходимость выполнения сверхурочной работы может возникнуть в разное время – и в процессе выполнения работы, и в момент ее окончания, все зависит от причины указанных работ», — считает Роструд.

То есть к сверхурочной работе относится и первая, и вторая описанная ситуация (ст. 99 ТК).

А привлечение работников к работе за пределами рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня не должно носить систематического характера. Это может происходить время от времени (эпизодически) и в определенных случаях. Но конкретное количество привлечений и их время законом не определены.

Такая работа сверхурочной не считается, подчеркнуло ведомство.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или ЛНА (ч. 1 ст. 101 ТК).

Ненормированное рабочее время устанавливается работодателем не по всем должностям, а только по некоторым в силу их специфики.

Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется дополнительным отпуском продолжительностью не менее трех дней (ч. 1 ст. 119 ТК).

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