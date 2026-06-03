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Увольнение

Когда при увольнении по собственному желанию будут платить выходное пособие

По общему правилу работник, который уходит по собственной инициативе, не получает выходное пособие. Однако в некоторых случаях выплаты все же возможны.

В Клерк.Системе вышел новый разбор «Увольнение по собственному желанию: нужно ли платить выходное пособие».

Выходное пособие выплачивают сотруднику в ситуациях, когда он не планировал увольняться, например при ликвидации компании, сокращении штата или призыве на военную службу. Эти основания закреплены в ст. 178 ТК.

Если же работник увольняется по собственному желанию, выходное пособие ему не положено. Исключения возможны, если дополнительные гарантии закреплены в коллективном договоре, трудовом договоре или локальных актах работодателя.

В таких документах могут быть прописаны расширенные основания для выплаты компенсаций при увольнении по инициативе работника. Эксперт «Клерка» напомнил, что при оформлении увольнения необходимо учитывать эти нормы, регулирующие порядок расчетов и возможные компенсации.

Полный разбор читайте по ссылке.

Больше полезных материалов найдете в Клерк.Системе.

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