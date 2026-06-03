Можно ли работодатель удержать из зарплаты расходы на обучение с по охране труда – ответ Роструда

Случая для удержания из зарплаты перечсилены в ТК, оплата обучения работника к ним не относится.

Роструд ответил, может ли работодатель удержать из заработной платы расходы на обучение специалиста по охране труда через учебный центр.

Ведомство пояснило, что этого делать нельзя.

Производить удержания из зарплаты работодатель может только в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 137 ТК.

Оплата обучения по охране труда к таким случаям не относится, подчеркнуло ведомство.