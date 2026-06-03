Можно ли работодатель удержать из зарплаты расходы на обучение с по охране труда – ответ Роструда
Роструд ответил, может ли работодатель удержать из заработной платы расходы на обучение специалиста по охране труда через учебный центр.
Ведомство пояснило, что этого делать нельзя.
Производить удержания из зарплаты работодатель может только в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 137 ТК.
Оплата обучения по охране труда к таким случаям не относится, подчеркнуло ведомство.
С 1 марта 2027 года вступает в силу 94-ФЗ, который вводит обязательную проверку готовности к сварочным работам на ОПО через аттестационные центры — члены саморегулируемых организаций (СРО).
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