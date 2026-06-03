Больше половины россиян еще не были в отпуске с начала 2026 года
Свыше 50% работающих россиян еще не брали отпуск в 2026 году. Еще 32% респондентов использовали отпускные дни частично, а 13% участников исследования не были в отпуске из-за отсутствия официального трудоустройства.
Отгулять полный отпуск уже успели лишь 5% сотрудников. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование hh.ru.
Статистика показывает различия в графиках отдыха в зависимости от профессиональной сферы. В сельском хозяйстве 16% работников уже полностью использовали положенные дни, что стало самым высоким показателем среди всех отраслей.
В сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» ситуация обратная: у 65% сотрудников основной период отдыха еще впереди.
Начать дискуссию