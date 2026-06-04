Пенсионные накопления «молчунов» принудительно переведут в программу долгосрочных сбережений

Минфин планирует перевести пенсионные накопления «молчунов» в ПДС, чтобы повысить их доходность.

4 июня 2026 года министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ подтвердил планы по переводу пенсионных денег «молчунов» в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Сейчас готовят новый законопроект, который позволит изменить механизм управления средствами граждан, не выбравших негосударственные пенсионные фонды или частные управляющие компании. Инициатива предполагает создание объединенного фонда, который обеспечит более эффективное использование накоплений и расширит возможности распоряжения ими.

По словам главы ведомства, текущая модель управления средствами в Социальном фонде требует законодательных изменений, чтобы люди могли получать более высокий доход и самостоятельно управлять своими активами.

«Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций», — сказал Антон Силуанов.

Недавно мы писали, что Пенсионные накопления и долгосрочные сбережения хотят перевести в новый фонд для инвестиций в технологии. Правительство прорабатывает создание объединенного пенсионного фонда с участием ВЭБа и ВТБ.

Сейчас государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» распоряжается накоплениями более 36 млн человек. По итогам первого квартала 2026 года объем активов в расширенном портфеле ВЭБа достиг 2,9 трлн рублей.