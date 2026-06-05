Рейтинг закупок у МСП — кто из госкорпораций приносит триллионы малому бизнесу

На ПМЭФ‑2026 показали список госкомпаний, которые дали малому и среднему бизнесу более половины всех закупок в 2025 году, при этом эксперты впервые учли дисциплину оплат.

Корпорация МСП на ПМЭФ-2026 представила рейтинг крупнейших госкомпаний по объему закупок у малого и среднего бизнеса в 2025 году.

В список вошли 25 крупнейших заказчиков, на долю которых пришлось более 55% от общего объема закупок у МСП, что в денежном выражении превысило 5,3 трлн рублей. При оценке компаний эксперты впервые учитывали наличие непогашенной задолженности перед поставщиками.

«Участие в корпоративных закупках обеспечивает малым и средним предприятиям стабильный рынок и позволяет наращивать компетенции и обороты. Особое внимание при формировании рейтинга было уделено вопросу соблюдения заказчиками сроков оплат по исполненным договорам, наличие или отсутствие жалоб предпринимателей на неплатежи со стороны крупнейших заказчиков, объемы неплатежей крупнейших заказчиков субъектам МСП», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лидером списка остался холдинг «РЖД», второе место заняла группа компаний «Зарубежнефть», а третье — группа «Газпром». В пятерку лучших также вошли «Интер РАО» и «Аэрофлот».

Вторую пятерку рейтинга возглавила «Транснефть», за ней следуют «Русгидро», «Россети», «АЛРОСА» и «Россельхозбанк». Впервые в число участников рейтинга включили ПАО «Т Плюс», а госкорпорация «Роскосмос» и «Автодор» сохранили свои позиции на 11-м и 21-м местах соответственно.

Для компаний с госучастием установлена обязательная квота: не менее 25% от общего объема закупок должно приходиться на малый и средний бизнес.