Роструд уточнил правила разделения отпуска на части
Онлайнинспекция ответила, как правильно делить отпуск на части.
Когда следует использовать непрерывную часть отпуска в 14 дней – в календарном году или в рабочему году работника, спросил пользователь.
Разделить отпуск на части можно только по взаимному согласию работника и работодателя. Это предусмотрено ч. 1 ст. 125 ТК.
При разделении отпуска на части одна из них должна быть не менее 14 календарных дней, которая используется в рабочем году, уточнил Роструд.
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