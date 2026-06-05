Роструд уточнил правила разделения отпуска на части

Часть продолжительностью от 14 дней используется в рабочем году сотрудника.

Онлайнинспекция ответила, как правильно делить отпуск на части.

Когда следует использовать непрерывную часть отпуска в 14 дней – в календарном году или в рабочему году работника, спросил пользователь.

Разделить отпуск на части можно только по взаимному согласию работника и работодателя. Это предусмотрено ч. 1 ст. 125 ТК.

При разделении отпуска на части одна из них должна быть не менее 14 календарных дней, которая используется в рабочем году, уточнил Роструд.

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