Минюст защитит от увольнений сотрудников с маленькими детьми и ипотекой

Работодателям запретят увольнять единственных кормильцев с детьми до трех лет и ипотекой, если в семье нет другого родителя, который работает. Законопроект уже согласовали с ведомствами.

Минюст подготовил законопроект, который вводит дополнительные гарантии для работников с семейными обязанностями. Документ предлагает запретить увольнение по инициативе работодателя, если сотрудник является единственным кормильцем ребенка до трех лет и имеет ипотечные обязательства при отсутствии другого жилья у семьи.

Сейчас в Трудовом кодексе уже есть защита для ряда категорий родителей, однако нет нормы, которые учитывают сочетание маленького ребенка и ипотечного кредита. Об этом пишет RG.RU.

Для многих семей ипотека остается единственным способом приобрести жилье: по данным ДОМ.РФ, более миллиона семей с одним ребенком и свыше 200 тыс. семей с двумя и более детьми пользуются программой «Семейная ипотека». Средний срок выплат достигает 330 месяцев.

Инициатива может снизить риски потери жилья, но несет и потенциальные трудности. Профессор Финансового университета Александр Сафонов предупреждает, что работодатели могут начать осторожнее относиться к найму сотрудников с долгами, опасаясь ограничении при увольнении. По его словам, мера требует тщательного анализа, чтобы не создать скрытые барьеры для трудоустройства молодых специалистов.

В Госдуме инициативу поддерживают. Депутат Никита Чаплин считает, что законопроект смещает акцент социальной защиты на реальную нагрузку семьи. Он подчеркивает, что увольнение единственного кормильца при наличии ипотеки создает критические риски для семьи, и работодатель должен учитывать этот фактор.

«Если супруг или супруга потерял работу или его доходы просто ниже прожиточного минимума, увольнять второго кормильца, на котором держится ипотека, будет нельзя. Это создает реальную, а не декларативную гарантию», — сказал Никита Чаплин.

Запрет касается только увольнения по инициативе работодателя и не распространяется на случаи ликвидации организации или увольнения за противоправные действия. При этом работодателю придется проверять статус единственного кормильца, отсутствие другого жилья и занятость второго родителя, что может усложнить применение нормы.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 сентября 2027 года.