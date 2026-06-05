Суд: провести инструктаж по охране труда можно до заключения трудового договора

Работодатели могут проводить вводный и первичный инструктажи до официального оформления сотрудника в штат, если это не нарушает требования безопасности.

Арбитражный суд вынес постановление от 23 апреля 2026 г. № 08АП-10045/25 по спору, возникшему из-за инструктажа электромонтера.

Прокуратура настаивала, что проведение вводного и первичного инструктажа до подписания трудового договора незаконно, так как на тот момент человек еще не считается работником организации.

Судьи не согласились с надзорным органом и указали, что приоритетом остается обеспечение безопасности труда.

Факт проведения инструктажа за несколько дней до оформления не снижает его значимости, если содержание обучения соответствует нормам, а сам сотрудник прошел его до начала выполнения обязанностей.

Отдельно суд отметил недопустимость противоречий между позициями прокуратуры и Государственной инспекции труда. Поскольку ранее ГИТ не нашла нарушений в действиях работодателя, противоположные выводы прокуратуры подрывают принцип правовой определенности.