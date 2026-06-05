Суд: провести инструктаж по охране труда можно до заключения трудового договора
Арбитражный суд вынес постановление от 23 апреля 2026 г. № 08АП-10045/25 по спору, возникшему из-за инструктажа электромонтера.
Прокуратура настаивала, что проведение вводного и первичного инструктажа до подписания трудового договора незаконно, так как на тот момент человек еще не считается работником организации.
Судьи не согласились с надзорным органом и указали, что приоритетом остается обеспечение безопасности труда.
Факт проведения инструктажа за несколько дней до оформления не снижает его значимости, если содержание обучения соответствует нормам, а сам сотрудник прошел его до начала выполнения обязанностей.
Отдельно суд отметил недопустимость противоречий между позициями прокуратуры и Государственной инспекции труда. Поскольку ранее ГИТ не нашла нарушений в действиях работодателя, противоположные выводы прокуратуры подрывают принцип правовой определенности.
С 1 марта 2027 года вступает в силу 94-ФЗ, который вводит обязательную проверку готовности к сварочным работам на ОПО через аттестационные центры — члены саморегулируемых организаций (СРО).
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