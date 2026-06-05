Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Охрана труда

Суд: провести инструктаж по охране труда можно до заключения трудового договора

Работодатели могут проводить вводный и первичный инструктажи до официального оформления сотрудника в штат, если это не нарушает требования безопасности.

Арбитражный суд вынес постановление от 23 апреля 2026 г. № 08АП-10045/25 по спору, возникшему из-за инструктажа электромонтера.

Прокуратура настаивала, что проведение вводного и первичного инструктажа до подписания трудового договора незаконно, так как на тот момент человек еще не считается работником организации.

Судьи не согласились с надзорным органом и указали, что приоритетом остается обеспечение безопасности труда.

Факт проведения инструктажа за несколько дней до оформления не снижает его значимости, если содержание обучения соответствует нормам, а сам сотрудник прошел его до начала выполнения обязанностей.

Отдельно суд отметил недопустимость противоречий между позициями прокуратуры и Государственной инспекции труда. Поскольку ранее ГИТ не нашла нарушений в действиях работодателя, противоположные выводы прокуратуры подрывают принцип правовой определенности.

С 1 марта 2027 года вступает в силу 94-ФЗ, который вводит обязательную проверку готовности к сварочным работам на ОПО через аттестационные центры — члены саморегулируемых организаций (СРО).

На бесплатном вебинаре 24 июня в 11.00 мск разберем, как работает новая система допуска, кто должен вступать в СРО, и что делать с действующими удостоверениями в переходный период 2026-2027.

Записаться на вебинар

Автор

Клерк Бизнес
Маркетинг

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
633

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка