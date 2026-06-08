64% россиян недовольны уровнем своего дохода в мае 2026 года
64% респондентов недовольны своим текущим уровнем дохода. Только 9% опрошенных полностью удовлетворены заработком, еще 26% оценили его как приемлемый.
Для улучшения финансового положения 60% россиян планируют искать более высокооплачиваемую работу, а 38% рассматривают варианты подработки. Еще 31% респондентов делают ставку на повышение квалификации и дополнительное образование. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
Среди других способов увеличения дохода участники опроса назвали поиск второй работы (15%), сверхурочные смены (11%) и продажу собственных услуг или изделий (10%).
Распределение доли подработки в общем доходе выглядит следующим образом:
до 10% — у 29% опрошенных;
11-25% — у 23%;
26-50% — у 27%;
более 50% — у 15%;
основной источник дохода — у 6%.
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