64% россиян недовольны уровнем своего дохода в мае 2026 года

Доход от подработки составляет до половины общего заработка у 27% россиян, а еще для 15% респондентов этот показатель превышает 50% от общего бюджета.

64% респондентов недовольны своим текущим уровнем дохода. Только 9% опрошенных полностью удовлетворены заработком, еще 26% оценили его как приемлемый.

Для улучшения финансового положения 60% россиян планируют искать более высокооплачиваемую работу, а 38% рассматривают варианты подработки. Еще 31% респондентов делают ставку на повышение квалификации и дополнительное образование. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Среди других способов увеличения дохода участники опроса назвали поиск второй работы (15%), сверхурочные смены (11%) и продажу собственных услуг или изделий (10%).

Распределение доли подработки в общем доходе выглядит следующим образом: