Зарплаты в туризме и общепите выросли на 25% из-за дефицита кадров

Сектор туризма и общепита стал лидером по темпам роста зарплат в России, обогнав остальные отрасли экономики. Средняя зарплата достигла 73 тысяч рублей.

В первом квартале 2026 года доходы работников гостиничного и ресторанного бизнеса увеличились почти на 25% в годовом выражении. Это значительно превышает средний показатель по стране, который составил 15%.

Несмотря на резкий скачок, средняя зарплата в отрасли остается ниже общероссийской и составляет около 73 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В 2025 году доходы в этом секторе увеличились лишь на 5%, однако сейчас работодатели вынуждены активно конкурировать за персонал на фоне бума внутреннего туризма и острого кадрового дефицита.

Эксперты отмечают феномен «выравнивающего роста», когда ускоренное повышение зарплат охватывает сферы с традиционно низкими доходами. При этом рост расходов на персонал создает серьезную нагрузку на бизнес, работающий с небольшой маржой.

«Гостиничный и ресторанный бизнес — один из наиболее показательных примеров. Отрасль развивается вслед за ростом внутреннего туризма, открываются новые объекты размещения и общепита, однако найти официантов, поваров и администраторов на прежних условиях становится все сложнее. В результате работодатели вынуждены существенно повышать зарплаты», — сказал управляющий партнер Main Division, член Совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин.

По прогнозам Минэка, в 2026 году реальные зарплаты в России увеличатся на 2,2%, что свидетельствует о возможном замедлении текущей динамики доходов.