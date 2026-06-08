Расхождения с Wildberries — не ошибка: как правильно вести учет на маркетплейсах
Автоматическая выгрузка из личного кабинета Wildberries — это не готовый учет, а «сырые» данные, которые требуют обязательной ручной проверки. Ошибки в отражении возвратов, логистики, хранения и особенно отрицательных комиссий приводят к задвоению выручки, неверному сальдо по счету 76 и расхождениям в начислении НДС или налога при УСН.
На бесплатном вебинаре «Работа бухгалтера с WB: контрольные точки ОСВ и отрицательные комиссии» мы разберем какие точки ОСВ проверять в первую очередь. Он состоится 9 июня 2026 года в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
1. Зачем вообще проверять ОСВ по WB — и почему многие этого не делают.
2. Контрольные точки ОСВ: что проверяем обязательно.
3. Отрицательные комиссии: что это и откуда берутся.
4. Частые ошибки и как их не допустить.
5. Практика: разбор реальных кейсов.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 9 июня в 11:00 мск!
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