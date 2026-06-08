Расхождения с Wildberries — не ошибка: как правильно вести учет на маркетплейсах

Эксперт расскажет, почему расхождения между бухгалтерской программой и отчетами WB — это не ошибка, а особенность, с которой нужно уметь работать.

Автоматическая выгрузка из личного кабинета Wildberries — это не готовый учет, а «сырые» данные, которые требуют обязательной ручной проверки. Ошибки в отражении возвратов, логистики, хранения и особенно отрицательных комиссий приводят к задвоению выручки, неверному сальдо по счету 76 и расхождениям в начислении НДС или налога при УСН.

На бесплатном вебинаре «Работа бухгалтера с WB: контрольные точки ОСВ и отрицательные комиссии» мы разберем какие точки ОСВ проверять в первую очередь. Он состоится 9 июня 2026 года в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Зачем вообще проверять ОСВ по WB — и почему многие этого не делают.

2. Контрольные точки ОСВ: что проверяем обязательно.

3. Отрицательные комиссии: что это и откуда берутся.

4. Частые ошибки и как их не допустить.

5. Практика: разбор реальных кейсов.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 9 июня в 11:00 мск!