Воспитание детей тоже профессия — в Госдуме предложили платить женщинам зарплату не ниже 27 тысяч рублей

Первый зампред комитета Госдумы Марина Ким предложила выплачивать матерям ежемесячное пособие в размере 27 093 рубля.

Депутат Госдумы Марина Ким выступила с идеей материально поддерживать женщин, которые занимаются воспитанием детей, приравняв их труд к профессиональной деятельности.

Государство должно гарантировать выплаты, сопоставимые с минимальным размером оплаты труда. Такая мера станет признанием значимости родительского труда. На текущий момент размер МРОТ в России составляет 27 093 рубля.

Депутат пояснила, что уход за ребенком и его развитие требуют от женщины выполнения широкого спектра функций. Гарантированная оплата этих усилий со стороны государства станет правильным шагом, который подтвердит ценность материнства для общества.

«Если девушка рожает ребенка, она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ», — уточнила Марина Ким.

СФР с 1 июня 2026 года начал принимать заявления на новую ежегодную выплату для семей, в которых воспитываются двое и более детей.