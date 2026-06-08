ФНС назвала максимальный размер вычета на благотворительность и другие ограничения

Социальный вычет по расходам на благотворительность дадут в размере пожертвований, но не более 25% годового дохода.

Россияне могут вернуть часть НДФЛ, если перечисляли средства на благотворительные цели.

Этот вычет предоставляется при пожертвованиях в пользу благотворительных, социально-ориентированных, религиозных и других НКО, работающих в сфере науки, культуры, образования и спорта. Также льгота распространяется на взносы в целевой капитал НКО, пишет ФНС.

Размер вычета может соответствовать сумме пожертвования, но ограничен 25% от годового дохода физлица.

Вычет не положен в таких случаях:

средства перечислили в фонды, учрежденные благотворительными организациями, а не напрямую им;

благотворитель получил взамен услуги, имущество или рекламу;

помощь оказали другому физлицу.

Для получения вычета по окончании налогового периода нужно подать декларацию 3-НДФЛ. К ней прикладывают договор пожертвования, платежные документы (чеки, выписки, квитанции) и бумаги, подтверждающие статус получателя и цели перечисления средств.