ФНС назвала максимальный размер вычета на благотворительность и другие ограничения
Россияне могут вернуть часть НДФЛ, если перечисляли средства на благотворительные цели.
Этот вычет предоставляется при пожертвованиях в пользу благотворительных, социально-ориентированных, религиозных и других НКО, работающих в сфере науки, культуры, образования и спорта. Также льгота распространяется на взносы в целевой капитал НКО, пишет ФНС.
Размер вычета может соответствовать сумме пожертвования, но ограничен 25% от годового дохода физлица.
Вычет не положен в таких случаях:
средства перечислили в фонды, учрежденные благотворительными организациями, а не напрямую им;
благотворитель получил взамен услуги, имущество или рекламу;
помощь оказали другому физлицу.
Для получения вычета по окончании налогового периода нужно подать декларацию 3-НДФЛ. К ней прикладывают договор пожертвования, платежные документы (чеки, выписки, квитанции) и бумаги, подтверждающие статус получателя и цели перечисления средств.
чудесно написано)) нужно и можно все организовать и отладить. Когда мы перешли на уплату авансовых платежей и подачи декларации ежемесячно, все быстро организовалось