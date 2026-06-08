Сервисы ВТБ дали сбой — клиенты не могут войти в приложение и провести платежи

Клиенты ВТБ массово столкнулись с недоступностью ВТБ Онлайн: приложение и сайт работают с перебоями, а банк подтвердил технические проблемы и пообещал оперативно их устранить.

8 июня 2026 года у ВТБ возникли масштабные проблемы с доступом к онлайн‑сервисам. Сбой затронул мобильное приложение, сайт и сервисы для бизнеса — пользователи сообщают о невозможности войти в ВТБ Онлайн, открыть приложение или провести платежи.

Резкий рост жалоб начался около 11:00 мск, а к полудню сервис мониторинга зафиксировал более 3,3 тыс. обращений. В комментариях клиенты пишут о сообщениях «Нет связи с сервером», ошибках при загрузке платежей и недоступности личного кабинета.

По статистике Downdetector, 40% жалоб связаны с мобильным приложением, 35% — с сайтом, еще 20% — с личным кабинетом и другими сервисами. Чаще всего проблемы фиксируют пользователи Android‑устройств — 43,1% обращении, далее следуют iOS, Windows и Mac OS X.

Данные сервиса сбоев Downdetector о приложениях ВТБ от 8 июня 2026 года.

Наибольшее число жалоб поступает из Санкт‑Петербурга, Москвы и Московской области, а также из Самарской и Ленинградской областей.

ВТБ подтвердил наличие технических неполадок. В официальном сообществе ВКонтакте сообщили, что вход в ВТБ Онлайн временно ограничен и специалисты уже работают над восстановлением работы сервисов.