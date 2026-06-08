В 2026 году юрлица отчитываются по имущественным налогам по старым правилам – УФНС

Налоговая напомнила о сроках отправки отчетности и уплаты имущественных налогов.

Региональное УФНС напомнило об обязанности компаний в 2026 году отправлять уведомления по имущественным налогам (транспортный налог, налог на имущество организаций, земельный налог) не позднее 25 числа месяца уплаты соответствующего налога или авансовых платежей по налогу.

Платить налоги нужно не позднее 28 числа того же месяца.

Так, в 2026 году уведомления нужно представить:

за 2 квартал — не позднее 27 июля;

за 3 квартал — не позднее 26 октября;

за 2026 год — не позднее 25 февраля 2027 года.

Сроки уплаты за 2026 год такие:

за 2 квартал 2026 года – не позднее 28 июля;

за 3 квартал– не позднее 28 октября;

по итогам 2026 года – не позднее 1 марта 2027 года.

Если есть несоответствия в заполнении реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО), уведомление считается не представленным полностью или частично. Придется отправить повторное уведомление с верными данными, уточнили налоговики.

За несвоевременное представление уведомления могут начислить пени, если на ЕНС не будет достаточно денег для уплаты авансового платежа или налога.

С 1 января 2027 года компании не будут самостоятельно рассчитывать имущественные налоги и подавать в налоговый орган уведомления.

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