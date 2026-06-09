Минфин и ФНС обязали регионы пересмотреть налоговые ставки и льготы для снижения дефицита бюджета

Чтобы избавиться от дыры в бюджете, власти хотят урезать льготные ставки для бизнеса в регионах. Это позволит нарастить объем поступлений.

ФНС и Минфин предлагают регионам до 1 марта 2027 года расширить списки объектов торгово-офисного назначения, облагаемых по кадастровой стоимости. Также ведомство советует пересмотреть действующие льготы и повысить ставки транспортного налога до максимальных значений.

Налоговая направила субъектам РФ перечень мер по повышению собираемости налогов на недвижимость, транспорт и землю. Муниципалитетам порекомендовали провести инвентаризацию недвижимости и уточнить данные в ЕГРН. Власти должны ежеквартально выявлять земельные участки, которые используются не по целевому назначению, чтобы применять к ним повышенные налоговые ставки. Об этом пишет РБК.

Для контроля за вводом объектов в эксплуатацию ФНС поручила наладить электронный обмен данными с регионами. Сейчас налоговики получают сведения только после регистрации недвижимости в ЕГРН, что позволяет компаниям затягивать постановку объектов на учет. Аналогичные требования к главам субъектов направил Минфин.

По словам министра финансов Антона Силуанова, суммарный дефицит бюджетов субъектов за 2026 год может превысить 1,9 трлн рублей.

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