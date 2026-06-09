Миронов предложил установить квоты на трудоустройство ветеранов боевых действий

За прием на работу ветеранов могут дать налоговые льготы и снизить тарифы страховых взносов.

Депутат Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне квоты для приема на работу участников боевых действий и предусмотреть преференции для их работодателей.

Он напомнил, что фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который обязывает предприятия с численностью штата от 35 человек выделять квоту для ветеранов в размере 2–4% от общего числа сотрудников.

«Мы считаем, что такую программу нужно запустить на федеральном уровне и предусмотреть налоговые льготы для предприятий, чтобы они активнее в ней участвовали», — заявил Миронов.

Для работодателей предлагается снизить тарифы страховых взносов за таких работников с 30% до 15%.

Также предлагается установить отдельные квоты в размере 3% от штатной численности для госорганов, государственных организаций и органов местного самоуправления.