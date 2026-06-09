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Прием на работу

Миронов предложил установить квоты на трудоустройство ветеранов боевых действий

За прием на работу ветеранов могут дать налоговые льготы и снизить тарифы страховых взносов.

Депутат Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне квоты для приема на работу участников боевых действий и предусмотреть преференции для их работодателей.

Он напомнил, что фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который обязывает предприятия с численностью штата от 35 человек выделять квоту для ветеранов в размере 2–4% от общего числа сотрудников.

«Мы считаем, что такую программу нужно запустить на федеральном уровне и предусмотреть налоговые льготы для предприятий, чтобы они активнее в ней участвовали», — заявил Миронов.

Для работодателей предлагается снизить тарифы страховых взносов за таких работников с 30% до 15%.

Также предлагается установить отдельные квоты в размере 3% от штатной численности для госорганов, государственных организаций и органов местного самоуправления.

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Комментарии

10
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    эта тема давно обсуждается, так что Миронов припозднился. Также, в регионах, установлены квоты для приема на работу инвалидов, несовершеннолетних, молодежи и других категорий.

  • ОО
    Ольга Осина
    Главный бухгалтер

    а зачем? если за этими людьми сохранено рабочее место, почему они не могут вернуться туда, где работали раньше,

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