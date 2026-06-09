Депутаты предлагают вернуть приоритет норм о профсоюзах — суды больше не смогут их игнорировать

Новый законопроект устранит приоритет Трудового кодекса над нормами о профсоюзах, усиливая защиту членов профсоюзов и уполномоченных по охране труда.

8 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому нормы закона о профсоюзах будут применяться в полном объеме, даже если они не отражены в Трудовом кодексе.

Сейчас ст. 423 ТК фактически устанавливает приоритет кодекса над другими законами, включая специальные нормы о профсоюзах. Из‑за этого суды нередко игнорируют положения 10‑ФЗ, хотя он содержит дополнительные гарантии для профсоюзных работников и уполномоченных по охране труда. Авторы законопроекта отмечают, что такая практика приводит к правовой неопределенности и затягивает судебные разбирательства.

Депутаты считают, что это усилит защиту работников и снизит нагрузку на суды. Финансовых затрат на реализацию инициативы не потребуется — это подтверждается финансово‑экономическим обоснованием, приложенным к проекту.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.