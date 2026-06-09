Эксперт: освобождение от НДС для общепита действует, если по другим услугам применяют НДС 5% и 7%
Компания оказывает услуги общественного питания имеет право применять освобождение от НДС по подп. 38 п. 3 ст. 149 НК.
Это освобождение, действует даже если по другим услугам, не связанным с общепитом, компания применяет ставки НДС 5% или 7%, объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Условия применения ставок 5% или 7% (для иных операций):
5% — при доходах свыше 20 млн рублей до 272,5 млн рублей (с учетом коэффициента‑дефлятора);
7% — при доходах свыше 272,5 млн рублей до 490,5 млн рублей.
При этом необходимо:
вести раздельный учет операций, освобожденных от НДС (общепит), и облагаемых по ставкам 5% или 7%. Порядок учета закрепляется в учетной политике;
заполнять раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций.
Для права на освобождение по общепиту доля доходов от него должна быть не менее 70% в общей выручке за календарный год.
Доход рассчитывают так: в общий объем доходов (знаменатель) включают все доходы — и от общепита (освобожденные от НДС), и от иной деятельности (облагаемой по ставкам 5% или 7%).
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
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