Минфин запретил удваивать расходы на модернизацию собственного ПО

Повышающий коэффициент 2 можно применять только к расходам на создание или покупку российских программ, но не к их доработке, модернизации или техническому обновлению.

Минфин уточнил порядок применения повышающего коэффициента 2 к расходам на программное обеспечение. В письме от 07.05.2026 № 03-03-06/1/38483 сказано, что удвоение затрат допускается только при формировании первоначальной стоимости нематериального актива — то есть при создании или приобретении исключительных прав на ПО, включенное в единый реестр российских программ.

При этом п. 2 ст. 257 НК устанавливает, что изменение первоначальной стоимости НМА происходит при достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации и иных аналогичных работах. Однако такие расходы не подпадают под действие повышающего коэффициента.

Это значит, что коэффициент 2 не применяется к затратам на модернизацию, обновление или техническое перевооружение уже существующих нематериальных активов.

Отдельно ведомство напомнило, что удвоение расходов возможно и по подпункту 26 п. 1 ст. 264 НК — но только в отношении лицензионных платежей за право использования российского ПО, если договор не предусматривает передачу программы третьим лицам.

Расходы на создание программного обеспечения собственными силами под действие повышающего коэффициента не подпадают.