Минфин запретил удваивать расходы на модернизацию собственного ПО
Минфин уточнил порядок применения повышающего коэффициента 2 к расходам на программное обеспечение. В письме от 07.05.2026 № 03-03-06/1/38483 сказано, что удвоение затрат допускается только при формировании первоначальной стоимости нематериального актива — то есть при создании или приобретении исключительных прав на ПО, включенное в единый реестр российских программ.
При этом п. 2 ст. 257 НК устанавливает, что изменение первоначальной стоимости НМА происходит при достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации и иных аналогичных работах. Однако такие расходы не подпадают под действие повышающего коэффициента.
Это значит, что коэффициент 2 не применяется к затратам на модернизацию, обновление или техническое перевооружение уже существующих нематериальных активов.
Отдельно ведомство напомнило, что удвоение расходов возможно и по подпункту 26 п. 1 ст. 264 НК — но только в отношении лицензионных платежей за право использования российского ПО, если договор не предусматривает передачу программы третьим лицам.
Расходы на создание программного обеспечения собственными силами под действие повышающего коэффициента не подпадают.
Начать дискуссию