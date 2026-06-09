Порог по НДС останется 20 млн рублей и бизнесу обещают дополнительные льготы

Власти заморозят порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей и подготовят новые меры поддержки для производственного сектора МСП.

Президент Владимир Путин поручил зафиксировать порог выручки на отметке 20 млн рублей. Ранее планировалось поэтапное снижение этого лимита до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что текущий лимит будет заморожен минимум на три года.

Это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и создать предсказуемые условия для развития малых и средних компаний.

Мера затронет около 200 тыс. субъектов МСП. Помимо фиксации порога, власти прорабатывают дополнительные льготы для производственных компаний, включая доступное финансирование, упрощение отчетности и пересмотр тарифов страховых взносов. В бизнес-сообществе также обсуждают возможность перехода на уплату НДС по кассовому методу, чтобы не изымать оборотные средства до получения оплаты от заказчиков.

«Сохранение лимита для уплаты НДС позволит не увеличивать финансовую нагрузку на компании. Это создаст условия для пополнения оборотных средств, повышения устойчивости бизнеса и осуществления инвестпроектов», — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На фоне послаблений ожидается усиление контроля со стороны ФНС за соблюдением налоговых норм. Особое внимание ведомство уделит борьбе с искусственным дроблением бизнеса, при котором компании делятся на несколько юрлиц для сохранения льготных условий.

Недавно мы писали, что каждый пятый предприниматель готов рассмотреть дробление, чтобы сэкономить на налогах.