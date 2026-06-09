Ozon Банк запускает переводы без интернета на любые счета

Клиенты банка смогут отправлять деньги в любые российские финансовые организации даже при отсутствии доступа к сети. Для использования опции необходимо обновить мобильное приложение до последней версии.

9 июня 2026 года Ozon Банк рассказал о тестировании функции перевода денег без подключения к интернету.

Лимит на одну операцию составляет 10 тыс. рублей, за перевод не удержат комиссию. При отсутствии интернета, но при наличии мобильной связи, пользователю доступен баланс счета на момент последнего входа в онлайн-режиме и опция перевода через СБП.

Процесс перевода происходит через отправку СМС на специальный номер. Банк автоматически формирует текст сообщения, который клиент подтверждает отправкой. Операция занимает от нескольких секунд до 3 минут, при этом за 10 рублей можно дополнительно запросить СМС-уведомление о статусе платежа.

«Мы понимаем, как важно сохранять доступ к привычным инструментам, поэтому для комфорта своих клиентов сделали решение, которое помогает совершать привычные переводы на счета любых российских банков в разных ситуациях и локациях, даже при отсутствии интернета», — сказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Ozon Банк работает на основании универсальной лицензии ЦБ и обслуживает более 43 млн активных клиентов.