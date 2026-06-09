🌞 Работодателей могут обязать сокращать рабочий день в жару

Предлагается законодательно закрепить норму о сокращении рабочего времени в жару.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев предложил закрепить норму о сокращении рабочего времени в жару на законодательном уровне.

Соответствующее обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сейчас такие требования носят рекомендательный характер, что позволяет компаниям игнорировать комфорт сотрудников. Но длительное пребывание в перегретых помещениях негативно влияет на здоровье людей и снижает производительность труда, пишет депутат.

Многие работники не могут самостоятельно отстаивать свои права из-за страха потерять место, а работодатели не всегда проявляют инициативу в создании безопасных условий.

«Просим вас рассмотреть возможность возврата обязательных требований по сокращению продолжительности рабочего времени при превышении установленных предельных показателей температуры воздуха на рабочих местах», — говорится в документе.

Выполнение профессиональных обязанностей не должно идти вразрез с сохранением здоровья, добавил Камнев.

«Мы все должны выполнять свои обязанности на рабочем месте, но точно не ценой сил и здоровья, вернуть которые при ущербе потом если и возможно, то долго и дорого», — пояснил депутат.

Ранее Роспотребнадзор уже выпускал рекомендации по сокращению рабочего дня в зависимости от температуры в офисе или на производстве. Согласно действующим санитарным нормам, при повышении температуры воздуха в помещении до 28,5⁰ рекомендуется сокращать рабочий день на один час, а при достижении 29⁰ — на два часа.