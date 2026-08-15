Больше половины российских компаний используют ИИ для создания контента

Чаще всего бизнес применяет нейросети для написания текстов и поиска идей. 72% компаний отмечают, что ИИ помогает экономить время.

Большинство российских компаний уже используют искусственный интеллект при создании контента. О применении нейросетей сообщили 73% опрошенных компаний, еще 12% планируют внедрить их в течение ближайшего года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование агентства Go Influence.

При этом 9% компаний попробовали использовать ИИ, но впоследствии отказались от него. Еще 6% не планируют внедрять такие технологии.

Чаще всего бизнес использует нейросети для:

написания текстов — 78%;

поиска идей и создания сценариев — 64%;

генерации и обработки изображений — 56%.

Главным преимуществом ИИ компании называют экономию времени — об этом сообщили 72% респондентов. Еще 54% отметили возможность увеличить объем выпускаемого контента, а 33% — сократить расходы на его создание.

Среди блогеров нейросети пока распространены меньше: их используют 45% опрошенных, еще 21% планируют начать. Чаще всего авторы обращаются к ИИ для поиска тем для публикаций — так поступают 71% пользователей нейросетей. Для подготовки черновиков текстов технологию используют 56%, для генерации и обработки изображений — 39%.

ИИ помогает экономить время 58% опрошенных блогеров. Увеличить объем контента благодаря нейросетям смогли 31%, а сократить расходы — 15%.