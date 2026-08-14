Из-за недостоверного кода ОКВЭД могут отказать в господдержке – налоговая

Поменять код основной деятельности заявительного типа можно только до внесения в реестр кодов ОКВЭД отчетного типа.

Коды ОКВЭД заявительного типа – это коды основной и дополнительных видов деятельности, которые организации и ИП указывают при регистрации. Коды, которые сейчас есть в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), считаются заявительными.

По правилам, действующим с 1 сентября 2025, поменять код основной деятельности заявительного типа можно только до внесения в реестр кодов ОКВЭД отчетного типа, предупреждает замначальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1 УФНС по Липецкой области Александр Гулевский.

После внесения кодов ОКВЭД отчетного типа код основной деятельности заявительного типа остается в ЕГРЮЛ/ЕГРИП как код заявительного типа дополнительной деятельности.

Важно вовремя обновлять сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, так как актуальность данных о видах деятельности влияет на корректность взаимодействия с контрагентами, банками и госорганами.

В частности, наличие в реестре достоверных кодов ОКВЭД – это важный фактор при проверке благонадежности бизнеса и принятии решений о предоставлении мер господдержки или льготного кредитования, отметил Гулевский.

Он добавил, что внедрение отчетных кодов ОКВЭД направлено на повышение прозрачности бизнес-процессов и упрощение аналитической работы налоговой. Это позволит государству эффективнее формировать статотчетность и точечно применять налоговые режимы, соответствующие реальной структуре доходов налогоплательщиков.

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