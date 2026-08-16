Исследование: сколько зумеров выберут рост зарплаты вместо отпуска

Каждый третий представитель поколения Z готов отказаться от дополнительного отпуска ради увеличения зарплаты.

Около трети зумеров готовы отказаться от отдыха ради прибавки к зарплате, а 37% миллениалов не будут жертвовать отпуском.

Такие результаты показало исследование ГК «Гранель».

Так, для зумеров дополнительный отпуск оказался лишь на втором месте по популярности — его выбрали 23% респондентов. Еще 12% опрошенных этой группы предпочли бы ДМС или абонемент в спортзал, а 11% — удаленный или гибридный формат работы.

«Результаты опроса подтверждают, что нематериальные бонусы работают только при условии достойной оплаты труда. Если компания обеспечивает высокий уровень заработной платы, то как дополнительный стимул для удержания сотрудников работает нематериальная система мотивации», — пояснила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.

Представители поколения X продемонстрировали прагматичный подход: 28% выбрали бы материальную выгоду, а 27% готовы остаться при текущем доходе, если им предоставят дополнительный отпуск.

У миллениалов иные приоритеты: только 20% согласились бы обменять отдых на повышение зарплаты в пределах 10–20%.