Роструд объяснил: нельзя тратить часы обучения по охране труда на проведение экзаменов

Время проверки знаний не входит в минимальный срок обучения по охране труда.

Онлайнинспекция дала разъяснение по вопросу применения требований постановления правительства от 24.12.2021 № 2464 в части определения минимальной продолжительности обучения требованиям охраны труда.

Согласно Постановлению № 2464, минимальная продолжительность программ обучения составляет:

по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления ОТ — не менее 16 часов;

по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов — не менее 16 часов;

по оказанию первой помощи пострадавшим — не менее 8 часов.

В п. 65 Постановления № 2464 указано, что обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания требований охраны труда осуществляются с отрывом от работы на время прохождения работником обучения и проверки знания.

Входит ли время проверки знаний в минимальную продолжительность обучения, и можно ли так спланировать обучение, чтобы в программе продолжительностью 16 часов было 15 часов обучения и 1 час проверки знаний, спросил пользователь.

«Полагаем, что нет. В установленные сроки обучения продолжительность проверки знаний не входит», — ответил Роструд.

Соответственно, нельзя так составлять программу обучения по охране труда, чтобы из 16 часов один час выделялся на проверку знаний.