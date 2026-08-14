Роструд объяснил: нельзя тратить часы обучения по охране труда на проведение экзаменов
Время проверки знаний не входит в минимальный срок обучения по охране труда.
Онлайнинспекция дала разъяснение по вопросу применения требований постановления правительства от 24.12.2021 № 2464 в части определения минимальной продолжительности обучения требованиям охраны труда.
Согласно Постановлению № 2464, минимальная продолжительность программ обучения составляет:
по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления ОТ — не менее 16 часов;
по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов — не менее 16 часов;
по оказанию первой помощи пострадавшим — не менее 8 часов.
В п. 65 Постановления № 2464 указано, что обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания требований охраны труда осуществляются с отрывом от работы на время прохождения работником обучения и проверки знания.
Входит ли время проверки знаний в минимальную продолжительность обучения, и можно ли так спланировать обучение, чтобы в программе продолжительностью 16 часов было 15 часов обучения и 1 час проверки знаний, спросил пользователь.
«Полагаем, что нет. В установленные сроки обучения продолжительность проверки знаний не входит», — ответил Роструд.
Соответственно, нельзя так составлять программу обучения по охране труда, чтобы из 16 часов один час выделялся на проверку знаний.
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