Интернет-магазины могут потерять выручку из-за новых правил оплаты по Visa и Mastercard

Эксперт предложил алгоритм действий для бизнеса по сохранению онлайн-продаж

Из-за возможных сбоев при онлайн-оплате картами Visa и Mastercard, связанных с заменой сертификатов безопасности, могут возникнуть сложности у бизнеса.

«Главная проблема для бизнеса — рост отказов от оплаты картами иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Когда клиент видит пугающее предупреждение о «небезопасном соединении», он может просто закрыть страницу или отказаться от транзакции, даже если сам сайт легитимен. Это напрямую бьет по конверсии и выручке», — объяснил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Кроме того, на фоне таких технических новостей активизируются мошенники: они могут создавать фишинговые клоны магазинов и рассылать сообщения с призывом «установить новый сертификат», чтобы выманить данные, добавил эксперт.

Что делать, чтобы минимизировать отказы:

проверить и обновить сертификаты. Убедиться, что на сайте действуют сертификаты НУЦ Минцифры;

провести тестирование. Целесообразнее всего провести тестирование внутри компании - попросить сотрудников или тестовых пользователей проверить процесс оплаты из разных браузеров (особенно зарубежных) и зафиксировать моменты, где возникает предупреждение;

добавить пояснение на странице оплаты. Например, оно может быть таким:

«Уважаемый клиент! При оплате может появиться предупреждение браузера о соединении — это техническая особенность. Оплата безопасна, данные защищены российскими сертификатами НУЦ Минцифры».

Это поможет снять тревогу у клиента в момент транзакции;

обязательно информировать клиентов. В рассылках или в разделе помощи стоит заранее рассказать о технических изменениях и дать инструкцию. Например, по установке сертификатов или рекомендацию использовать «Яндекс Браузер» для таких операций

Это временная ситуация, она и решается технической настройкой со стороны сервисов и небольшой адаптацией со стороны пользователей, которым нужно помочь разобраться в новых условиях, подытожил Василий Кутьин.