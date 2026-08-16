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Продавцы электроники предлагают создать компенсационный фонд для пострадавших от атак на склады и просят о налоговых льготах

Участники рынка электроники выступили с инициативой внедрить новые меры поддержки пострадавшего бизнеса.

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В России предлагается сформировать специализированный фонд для оперативных выплат компаниям до завершения судебных или страховых разбирательств.

Письмо с таким предложением направила в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

По мнению бизнеса, действующие механизмы возмещения ущерба не позволяют компаниям быстро восстановить логистические цепочки и товарные запасы.

Создание фонда позволит пострадавшим участникам рынка получать финансовую помощь в ускоренном режиме. Это поможет избежать банкротств и сбоев в поставках техники, которые возникают из-за длительного ожидания страховых выплат или судебных решений.

«Специализированный компенсационный фонд обеспечит необходимую ликвидность компаниям, которые столкнулись с уничтожением или повреждением имущества в результате внешних воздействий», — отмечают представители отрасли.

Минфин просят включить в разрабатываемый пакет мер такие изменения:

  • закрепить в НК прямой запрет на восстановление НДС по товарам, уничтоженным в результате атак БПЛА;

  • обеспечить безусловное право компаний на отнесение всей стоимости утраченного товара к внереализационным расходам по налогу на прибыль на основании актов МЧС или Следственного комитета.

Автор

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Елена Макарова

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