Продавцы электроники предлагают создать компенсационный фонд для пострадавших от атак на склады и просят о налоговых льготах

В России предлагается сформировать специализированный фонд для оперативных выплат компаниям до завершения судебных или страховых разбирательств.

Письмо с таким предложением направила в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

По мнению бизнеса, действующие механизмы возмещения ущерба не позволяют компаниям быстро восстановить логистические цепочки и товарные запасы.

Создание фонда позволит пострадавшим участникам рынка получать финансовую помощь в ускоренном режиме. Это поможет избежать банкротств и сбоев в поставках техники, которые возникают из-за длительного ожидания страховых выплат или судебных решений.

«Специализированный компенсационный фонд обеспечит необходимую ликвидность компаниям, которые столкнулись с уничтожением или повреждением имущества в результате внешних воздействий», — отмечают представители отрасли.

Минфин просят включить в разрабатываемый пакет мер такие изменения: