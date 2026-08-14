Юрист объяснила, когда сотрудник может оспорить лишение премии

Если выплата регулярно начислялась и фактически является частью системы оплаты труда, работодатель не всегда может отказаться от нее только по собственному решению.

Сотрудник может оспорить невыплату премии, если она регулярно выплачивалась, входила в систему оплаты труда и была привязана к установленным показателям. Об этом «Клерку» рассказала кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС и практикующий юрист Екатерина Кудряшова.

Если премия носит разовый характер, зависит от решения работодателя и такой порядок четко закреплен во внутренних документах компании, добиться выплаты сотруднику сложнее.

Другая ситуация возникает с регулярными премиями, которые фактически становятся частью заработка.

«Если премия выплачивалась регулярно, входила в систему оплаты труда, была привязана к понятным показателям, фактически являлась частью заработка, работодатель не может просто сказать: "В этом месяце мы передумали"», — пояснила Кудряшова.

Особенно спорной может оказаться ситуация, когда премию получили остальные сотрудники, а одного работника лишили выплаты без прозрачных и объективных оснований. Правила снижения премий, входящих в систему оплаты труда, должны быть понятными, объективными и соразмерными, отметила эксперт.

Компаниям следует проверить положения об оплате труда и премировании: из документов должно быть понятно, при каких условиях сотрудник получает премию и в каких случаях ее размер может быть снижен.