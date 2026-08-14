Совет эксперта: как законно оформить ценного сотрудника без паспорта и не влететь на штрафы
Если кандидат просрочил паспорт, юрист рекомендует отказать или отправить в МВД за справкой.
Заключить трудовой договор по загранпаспорту с соискателем, у которого просрочен российский паспорт, нельзя, объяснил Роструд.
Что делать, если речь идет о ценном кадре – рассказала управляющий партнер «Савицкая и партнеры» Анжелика Савицкая.
Заключить договор ГПХ не получится. Это тоже сделка с физическим лицом, и для его заключения необходима идентификация личности. Загранпаспорт на территории РФ не подходит по тем же причинам – он удостоверяет личность только за границей.
«Если заключить договор ГПХ с физлицом по данным загранпаспорта, возникает та же проблема: документ, удостоверяющий личность на территории РФ, отсутствует. Контролирующие органы при проверке увидят, что данные не бьются с официальными реестрами. Риски те же – штрафы и признание договора недействительным», — пояснила Савицкая.
Единственный законный вариант трудоустройства – отправить кандидата в МВД за временным удостоверением личности. Оно выдается на период оформления нового паспорта. Это полноценный документ, удостоверяющий личность на территории РФ, и его можно использовать для заключения трудового договора.
«Это займет время. Но меньше, чем потом разбираться со штрафами, пересдачей отчетности и судами», — пояснила эксперт.
Просроченный паспорт или загранпаспорт – не подходят ни для трудового договора, ни для ГПХ. Риски слишком высоки, а законного способа обойти это требование нет.
Юрист рекомендует отказывать кандидатам без документа или ждать, пока оформят удостоверение личности.
Причем отказ в связи с отсутствием надлежащего документа – абсолютно законный, без удостоверения личности заключение трудового договора невозможно.
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