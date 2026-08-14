Совет эксперта: как законно оформить ценного сотрудника без паспорта и не влететь на штрафы

Если кандидат просрочил паспорт, юрист рекомендует отказать или отправить в МВД за справкой.

Заключить трудовой договор по загранпаспорту с соискателем, у которого просрочен российский паспорт, нельзя, объяснил Роструд.

Что делать, если речь идет о ценном кадре – рассказала управляющий партнер «Савицкая и партнеры» Анжелика Савицкая.

Заключить договор ГПХ не получится. Это тоже сделка с физическим лицом, и для его заключения необходима идентификация личности. Загранпаспорт на территории РФ не подходит по тем же причинам – он удостоверяет личность только за границей.

«Если заключить договор ГПХ с физлицом по данным загранпаспорта, возникает та же проблема: документ, удостоверяющий личность на территории РФ, отсутствует. Контролирующие органы при проверке увидят, что данные не бьются с официальными реестрами. Риски те же – штрафы и признание договора недействительным», — пояснила Савицкая.

Единственный законный вариант трудоустройства – отправить кандидата в МВД за временным удостоверением личности. Оно выдается на период оформления нового паспорта. Это полноценный документ, удостоверяющий личность на территории РФ, и его можно использовать для заключения трудового договора.

«Это займет время. Но меньше, чем потом разбираться со штрафами, пересдачей отчетности и судами», — пояснила эксперт.

Просроченный паспорт или загранпаспорт – не подходят ни для трудового договора, ни для ГПХ. Риски слишком высоки, а законного способа обойти это требование нет.

Юрист рекомендует отказывать кандидатам без документа или ждать, пока оформят удостоверение личности.

Причем отказ в связи с отсутствием надлежащего документа – абсолютно законный, без удостоверения личности заключение трудового договора невозможно.