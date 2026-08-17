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Увольнение
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Эксперт объяснила, нужно ли возвращаться из отпуска перед увольнением

Отпуск входит в двухнедельный срок предупреждения об увольнении. Поэтому возвращаться на работу только для «отработки» сотруднику не нужно.

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Сотрудник вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию во время отпуска и не выходить на работу перед расторжением трудового договора, если отпуск покрывает срок предупреждения. Об этом «Клерку» рассказали практикующий юрист, партнер юридической компании «Джей Си» Елена Васильева и HR бизнес-партнер кадровой компании «Адвирос» Лилия Мантрова.

По общему правилу предупредить работодателя об увольнении необходимо минимум за две недели. При этом отпуск входит в этот срок.

«Если длительность отпуска покрывает двухнедельный срок предупреждения об увольнении, работодатель не вправе требовать, чтобы сотрудник отработал какие-то дни после выхода из данного отпуска», — пояснила Мантрова.

Подать заявление можно, не прерывая отпуск. В частности, это можно сделать через электронный кадровый документооборот или передать документ работодателю другим предусмотренным способом.

Если дата увольнения приходится на отпуск, работодатель оформляет прекращение трудового договора и производит окончательный расчет, даже если сотрудник в этот день отсутствует на рабочем месте.

По словам Васильевой, перенести дату увольнения из-за того, что сотрудник находится в отпуске, работодатель не может.

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