Эксперты рассказали, когда увольнение во время больничного законно

Запрет на увольнение в период временной нетрудоспособности действует при увольнении по инициативе работодателя, но не самого сотрудника.

Сотрудник вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию, находясь на больничном. При этом период временной нетрудоспособности входит в двухнедельный срок предупреждения работодателя, рассказала «Клерку» практикующий юрист, партнер юридической компании «Джей Си» Елена Васильева.

Если к моменту истечения этого срока сотрудник продолжает болеть, это не препятствует увольнению. Запрет на расторжение трудового договора во время больничного действует при увольнении по инициативе работодателя, но не распространяется на случаи, когда уйти решил сам сотрудник.

«Если дата увольнения приходится на период отпуска, работодатель не может перенести ее. Увольнение происходит в указанную вами дату», — пояснила эксперт.

По словам Елены Васильевой, если дата увольнения приходится на больничный, переносить ее до выздоровления сотрудника не требуется.

HR бизнес-партнер кадровой компании «Адвирос» Лилия Мантрова уточнила, как в такой ситуации оформляется увольнение. В последний день работодатель издает приказ и производит окончательный расчет. Если сотрудник отсутствует из-за болезни, документы он сможет забрать после выздоровления или попросить направить их по почте.

«Если дата увольнения выпадает на время больничного, работодатель все равно оформляет увольнение в этот день — при условии, что работник не отозвал заявление», — отметила Мантрова.

Таким образом, сам по себе больничный не переносит дату увольнения по собственному желанию. Если сотрудник передумал увольняться, значение уже будет иметь отзыв заявления.