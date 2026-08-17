Юрист назвал доказательства сверхурочной работы в рабочих чатах

Сообщения после окончания рабочего дня могут стать доказательством переработки, если сотрудник фактически выполнял поручения работодателя.

Рабочая переписка после окончания рабочего дня может использоваться как доказательство сверхурочной работы, если она подтверждает фактическое выполнение сотрудником трудовых обязанностей по инициативе работодателя.

Например, речь может идти о ситуации, когда руководитель вечером просит подготовить отчет, исправить документ или выполнить другую рабочую задачу, рассказала «Клерку» генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

«Переписка с работодателем свидетельствует о сверхурочной работе, когда она превращается в выполнение трудовых функций, а не информирование», — пояснила Агаева.

К выполнению трудовых обязанностей также могут относиться подготовка документов или кода, участие в рабочих видеоконференциях и звонки клиентам после окончания рабочего дня.

Юрист, директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров отметил, что для подтверждения такой работы сотрудник может использовать скриншоты переписки, детализацию и записи звонков, а также показания свидетелей.

Работа по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени может признаваться сверхурочной. Порядок ее оплаты установлен ст. 152 ТК РФ.

По словам Агаевой, работодателям стоит заранее определить правила коммуникации с сотрудниками и не превращать вечерние сообщения в постоянную практику выполнения рабочих задач.