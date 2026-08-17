Автоматизация становится ключевым трендом — работодатели увеличили число вакансий на 22% в 2026 году

Количество вакансий с упоминанием автоматизации процессов достигло более 130 тыс. в первом полугодии 2026 года — рост на 22% к 2021 году. Лидируют IT, производство и строительство.

Спрос на специалистов по автоматизации в России продолжает расти. Число вакансий с упоминанием автоматизации процессов в первом полугодии 2026 года превысило 130 тыс.

«Количество вакансий с упоминанием автоматизации процессов в первом полугодии 2026 года достигло более 130 тыс. вакансий, что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2021 года (более 107 тыс. вакансий)», — сказано в исследовании hh.ru.

Лидером по количеству вакансий остается сфера информационных технологий — более 44 тыс. предложений. На втором месте производство и сервисное обслуживание, где опубликовано свыше 25,9 тыс. вакансий. Замыкает тройку строительство и недвижимость — 15,4 тыс. предложений.

Рост спроса связан с масштабной цифровизацией процессов, внедрением ИИ‑решений и стремлением компаний снижать операционные издержки за счет автоматизации рутинных операций. Работодатели все чаще ищут специалистов, способных оптимизировать внутренние процессы, внедрять автоматизированные системы и повышать эффективность работы подразделений.