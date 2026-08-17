Ямал и Магадан обошли Москву в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами в 2026 году

Более половины сотрудников в пяти северных регионах России получают зарплату выше средней по стране, при этом лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.

Средняя зарплата в России выросла до 108 тысяч рублей на фоне рекордно низкой безработицы в 2,2%.

В основу расчетов легла доля сотрудников крупных и средних предприятий, чей доход превышает среднероссийский уровень с поправкой на региональную стоимость жизни. Об этом сказано в исследовании РИА Рейтинг.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место: здесь 65,8% работников получают зарплату выше средней по стране. Эксперты связывают такой результат с высокой доходностью нефтегазового сектора и относительно умеренными ценами в регионе. В Магаданской области показатель составил 57,2%, на Чукотке — 56,5%.

В первую десятку рейтинга также вошли Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург, Якутия и Татарстан. Лидерство северных территорий обусловлено отраслевыми надбавками и добывающей промышленностью, тогда как столицы концентрируют штаб-квартиры крупнейших компаний и финансовые центры.

Разрыв между регионами остается существенным. Доля высокооплачиваемых работников в первой десятке более чем в пять раз превышает показатели аутсайдеров. При расчете доли сотрудников, получающих более двух средних зарплат, разрыв между лидерами и регионами с нижней части списка увеличивается почти до 25 раз.