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Увольнение
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Работник увольняется в воскресенье: придется ли бухгалтеру выходить на работу для расчета?

Если день увольнения сотрудника выпал на воскресную смену, выдать расчет нужно именно в этот день.

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Последняя рабочая смена сотрудника при увольнении выпала на воскресенье. Когда нужно выдать окончательный расчет сотруднику – в пятницу или в понедельник, спросили Онлайнинспекцию.

«Если последняя рабочая смена работника является днем его увольнения, то в указанную смену работодатель обязан произвести с ним окончательный расчет», — пояснил Роструд.

В соответствии с ч. 4 ст. 84.1 ТК, в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК.

Днем прекращения трудового договора будет последний день работы человека, кроме случаев, когда он фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) (ч. 3 ст. 84.1 ТК).

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Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Работник увольняется в воскресенье: придется ли бухгалтеру выходить на работу для расчета?

    «Если последняя рабочая смена работника является днем его увольнения, то в указанную смену работодатель обязан произвести с ним окончательный расчет», — пояснил Роструд.

    то есть для этого ВСЕ долны выйти на работу? включая и банки.

    а если дело происходит в бюджетной сфере, то и казначейство и вся связанная с этим вопросом цепь !

  • povesmo
    Бухгалтер по расчёту заработной платы

    Согласна с предыдущем комментарием. Нельзя такие непроверенные статьи писать. Мы рассчитываем в пятницу. Понятно что работник может не выйти в воскресенье и мы можем пойти в суд и т.д. В понедельник для работодателя ещё больше риска. Тут уже задержка зп.
    А в воскресение никто кроме того самого работника не работает, даже заранее рассчитанный платеж не отправить.

  • Клaрк

    Господи, какое же у нас дырявое законодательство...

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