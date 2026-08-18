Работник увольняется в воскресенье: придется ли бухгалтеру выходить на работу для расчета?

Если день увольнения сотрудника выпал на воскресную смену, выдать расчет нужно именно в этот день.

Последняя рабочая смена сотрудника при увольнении выпала на воскресенье. Когда нужно выдать окончательный расчет сотруднику – в пятницу или в понедельник, спросили Онлайнинспекцию.

«Если последняя рабочая смена работника является днем его увольнения, то в указанную смену работодатель обязан произвести с ним окончательный расчет», — пояснил Роструд.

В соответствии с ч. 4 ст. 84.1 ТК, в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК.

Днем прекращения трудового договора будет последний день работы человека, кроме случаев, когда он фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) (ч. 3 ст. 84.1 ТК).

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