Работник увольняется в воскресенье: придется ли бухгалтеру выходить на работу для расчета?
Если день увольнения сотрудника выпал на воскресную смену, выдать расчет нужно именно в этот день.
Последняя рабочая смена сотрудника при увольнении выпала на воскресенье. Когда нужно выдать окончательный расчет сотруднику – в пятницу или в понедельник, спросили Онлайнинспекцию.
«Если последняя рабочая смена работника является днем его увольнения, то в указанную смену работодатель обязан произвести с ним окончательный расчет», — пояснил Роструд.
В соответствии с ч. 4 ст. 84.1 ТК, в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК.
Днем прекращения трудового договора будет последний день работы человека, кроме случаев, когда он фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) (ч. 3 ст. 84.1 ТК).
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Комментарии5
то есть для этого ВСЕ долны выйти на работу? включая и банки.
а если дело происходит в бюджетной сфере, то и казначейство и вся связанная с этим вопросом цепь !
Согласна с предыдущем комментарием. Нельзя такие непроверенные статьи писать. Мы рассчитываем в пятницу. Понятно что работник может не выйти в воскресенье и мы можем пойти в суд и т.д. В понедельник для работодателя ещё больше риска. Тут уже задержка зп.
А в воскресение никто кроме того самого работника не работает, даже заранее рассчитанный платеж не отправить.
Господи, какое же у нас дырявое законодательство...