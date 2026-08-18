Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ
Охрана труда
Читать 1 мин

Роструд ответил, кого считать непосредственным руководителем для проведения инструктажей

Руководителем может быть начальник отдела или другое лицо, уполномоченное работодателем.

854 просмотра42 открытия
1

Онлайнинспекцию спросили – кто является непосредственным руководителем работника согласно п. 22 постановления правительства от 24.12.2021 №2464.

Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 не определено понятие непосредственного руководителя работника.

«Руководителем работника может быть, например, начальник его отдела или иное лицо, уполномоченное работодателем», — уточнил Роструд.

В п. 22 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (утв. Постановлением Правительства № 2464) говорится о том, что инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работника.

А целевой инструктаж по охране труда проводится непосредственным руководителем работ.

С 1 августа 2026 года вступают в силу новые ГОСТы по СИЗ. Как работать по новым правилам и избежать претензий от ГИТ?

Узнаете на бесплатном вебинаре 26.08.2026, в 11:00 мск.

Записаться.

Автор

Комментарии

1
ГлавнаяПодписка