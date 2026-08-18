Роструд ответил, кого считать непосредственным руководителем для проведения инструктажей

Руководителем может быть начальник отдела или другое лицо, уполномоченное работодателем.

Онлайнинспекцию спросили – кто является непосредственным руководителем работника согласно п. 22 постановления правительства от 24.12.2021 №2464.

Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 не определено понятие непосредственного руководителя работника.

«Руководителем работника может быть, например, начальник его отдела или иное лицо, уполномоченное работодателем», — уточнил Роструд.

В п. 22 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (утв. Постановлением Правительства № 2464) говорится о том, что инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работника.

А целевой инструктаж по охране труда проводится непосредственным руководителем работ.