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Банки
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ВТБ ввел мгновенные предупреждения о входе с другого устройства

Новый инструмент ВТБ позволяет остановить атаку мошенников на раннем этапе. Уведомление о входе, завершение всех сессий и повторная авторизация защищают данные и деньги клиентов.

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ВТБ усилил защиту онлайн‑банка, внедрив уведомления о входе в аккаунт с нового устройства. Если во время работы в ВТБ Онлайн кто‑то попытается авторизоваться под учетной записью клиента, владелец счета сразу получит предупреждение и сможет мгновенно завершить все активные сессии.

В банке рассказали, что новый инструмент позволяет остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами. После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация, что дополнительно защищает данные и деньги клиентов. Функция уже доступна в интернет‑банке и мобильных приложениях на iOS и Android.

«Даже если мошенники получают доступ к аккаунту, им становится все сложнее действовать незаметно. Уведомления о входе, контроль устройств и возможность мгновенно завершить сессии помогают клиенту быстро реагировать и защищать свои средства. Предупрежден — значит вооружен», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

В разделе безопасности пользователи могут проверить историю входов, увидеть список подключенных устройств и при необходимости завершить все активные сессии.

По данным Центробанка, во втором квартале 2026 года банки зафиксировали 458,7 тыс. операций без согласия клиентов — на 7,5% меньше, чем в первом квартале. Регулятор связывает снижение с развитием защитных механизмов в цифровых сервисах.

Автор

Бухгалтеры

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