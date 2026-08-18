Определение суда: надо ли предлагать декретные ставки при сокращении

Должности сотрудников в отпуске по уходу за ребенком не считаются вакантными при сокращении

В компании прошло сокращение. Сотрудник согласился уволиться до предложенного срока, но затем оспорить увольнение в суде.

В частности, он указал, что ему не предложили две должности коллег, которые были в декретных отпусках.

Но суды не поддержали работника.

Оснований предлагать должности, по которым сотрудники были в отпуске по уходу за ребенком, у работодателя не было, говорится в определении 3-го КСОЮ от 06.07.2026 № 88-11947/2026.

Согласно ст. 256 ТК, на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). То есть, должности, занятые лицом, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, не являются вакантными. Их не нужно предлагать в ходе процедуры сокращения.