Калькулятор СФР показывает, сколько нужно зарабатывать ради желаемой пенсии

Соцфонд напомнил, как с помощью онлайн-сервиса спрогнозировать стаж и докупить пенсионные баллы

С начала 2026 года с помощью онлайн‑калькулятора Соцфонда 1,6 млн раз россияне посчитали размер будущей пенсии. При подсчете пенсионный калькулятор автоматически определяет заработанные коэффициенты и стаж.

Сервис показывает, какие складываются выплаты по старости, помогает заранее скорректировать свои действия для их увеличения, пишет СФР.

В нем можно указать наличие социально значимых периодов жизни, которые влияют на размер пенсии: службу в армии, уход за ребенком или пожилым человеком.

Также можно задать, как в дальнейшем планируется вести трудовую деятельность: по найму, в качестве ИП, работать на себя. Так прогноз размера пенсии получается максимально точным, отметил фонд.

На калькуляторе можно сделать и обратный расчет: задать желаемый размер пенсии, а калькулятор покажет, сколько еще лет нужно работать и какой при этом должна быть зарплата, чтобы достичь этой суммы.

Также через сервис можно рассчитать сумму добровольного платежа, для приобретения дополнительных пенсионных коэффициентов и страхового стажа.