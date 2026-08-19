Строительные СРО могут получить механизм обжалования закупок

В ТПП предлагают изменить законодательство о закупках, чтобы строительные СРО могли обжаловать решения заказчиков и предотвращать заключение контрактов с исполнителями без нужных компетенций.

Торгово‑промышленная палата (ТПП) выступила с инициативой наделить строительные СРО правом судебного и досудебного обжалования действий заказчиков, если те нарушают интересы профессиональных объединений или их членов.

Глава ТПП Сергей Катырин рассказал, что такие изменения позволят СРО эффективнее контролировать закупочные процедуры и защищать активы добросовестных участников рынка. Сейчас договоры на выполнение строительных работ, проектирование и инженерные изыскания могут заключаться только с членами СРО, а сами организации несут субсидиарную ответственность за их действия. В случае нарушений выплаты заказчикам, неустойки и судебные расходы покрываются из компенсационных фондов СРО.

«ТПП РФ предлагает наделить строительные СРО правом судебного и досудебного обжалования действий или бездействия заказчика, если они нарушают права и законные интересы профессионального объединения или его членов. Предложенные изменения призваны предоставить СРО эффективные инструменты превентивного контроля, соразмерные возложенной на них материальной ответственности, что позволит защитить активы добросовестных предпринимателей и укрепить финансовую устойчивость всей строительной отрасли», — сказал Сергей Катырин.

Действующее законодательство о закупках не дает СРО возможности оспаривать решения заказчиков, даже если те формируют невыполнимые условия или допускают к контракту исполнителя без необходимых компетенций. Катырин отметил, что это создает риски срыва госконтрактов, ущерба для бюджета и последующих выплат из фондов СРО.