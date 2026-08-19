Компании сокращают рост зарплат и делают ставку на повышение эффективности в 2026 году. Эксперт дала советы, как найти баланс

Впервые за несколько лет компании повысили зарплаты меньше, чем планировали, а при пересмотре выплат теперь ориентируются на рынок. 77,1% работодателей выбирают рыночные показатели вместо внутренних критериев.

Работодатели стремятся сократить разрыв между высокими темпами оплаты труда и низкой эффективностью персонала. В 2026 году компании стали реже увеличивать бюджеты на удержание сотрудников, отдавая приоритет автоматизации процессов и оптимизации структуры.

Впервые за несколько лет работодатели повышали зарплаты меньше, чем планировали изначально. При этом 77,1% компаний теперь ориентируются на рыночные показатели при пересмотре выплат, тогда как в 2025 году этот критерий использовали 43,9% респондентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование кадровой компании Regroup.

Более половины опрошенных (52%) назвали рост производительности труда своим главным приоритетом на ближайший год. Для достижения этой цели 53% компаний планируют усилить контроль за работой сотрудников, а 52% — внедрять автоматизацию и сокращать ручные операции.

Замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников уточнил, что наиболее точно соотношение динамики производительности и зарплат отражает доля расходов на оплату труда в структуре ВВП: по итогам 2025 года она выросла с 44% до 48%, а в первом квартале текущего года достигла 55,4%.

Проблема дисбаланса между зарплатами и эффективностью труда стала заметной после 2022 года на фоне кадрового дефицита. За 2022-2025 годы оплата труда в среднем выросла на 25,3%, тогда как производительность увеличилась лишь на 4,6%.

Автоматизация и пересмотр рабочих процессов дают компаниям значительно больший потенциал для роста эффективности, чем усиление контроля над сотрудниками. Об этом «Клерку» рассказала CEO HRDirect Юлия Карпова.

«Передача ИИ рутинных и длительных операций высвобождает время сотрудников для задач, где нужны экспертиза, анализ и принятие решений. Для квалифицированных сотрудников эффект может быть особенно заметным: например, senior-специалист в IT при грамотном использовании ИИ-ассистентов и агентов в отдельных задачах способен повысить эффективность в два раза и более», — сказала Юлия Карпова.

Также она предупредила о рисках для компаний, которые продолжают повышать зарплаты медленнее, чем планировали, на фоне дефицита кадров. Массового оттока сотрудников это не вызовет, однако ключевые и дефицитные специалисты могут уйти, если их доход заметно отстает от рынка. Потеря таких сотрудников оборачивается для бизнеса большими затратами на поиск и адаптацию новых работников.

«Поэтому работодателям важно не столько повышать зарплаты всем одинаково, сколько понимать, какие позиции критичны для бизнеса, насколько конкурентны условия по ним и во сколько компании обойдется возможная потеря такого специалиста», — считает эксперт.

Для балансировки роста зарплат и производительности эксперт рекомендует инвестировать в развитие сотрудников и внедрение технологий.

Компании выигрывают, когда поощряют освоение новых инструментов и навыков: это повышает продуктивность и снижает потребность в расширении штата.

Устойчивой моделью она считает компактные сильные команды, где технологии усиливают результат, а рост эффективности связан с развитием специалистов и улучшением процессов.