Эксперты назвали признаки из-за которых ФНС может заподозрить подмену трудовых отношений

Регулярные выплаты самозанятому, установленный заказчиком график и работа в офисе компании могут привлечь внимание налоговой. При этом инспекция оценивает не отдельный признак, а фактическую модель отношений.

Большое количество договоров с самозанятыми и ИП при небольшом штате компании может стать для ФНС одним из признаков возможной подмены трудовых отношений. Об этом «Клерку» рассказала руководитель налоговой практики МКА «МАГНЕТАР» Ксения Плавкова.

Риск увеличивается, если организация регулярно перечисляет одному исполнителю одинаковые суммы в одни и те же даты.

«К примеру, организация, предлагающая курьерские услуги, заключившая договор с самозанятым или ИП на доставку товаров для клиентов и выплачивающая самозанятому 100 тыс. рублей каждый месяц в одни и те же даты, однозначно столкнется с претензиями налоговой», — отметила Плавкова.

Однако одинаковые выплаты или длительное сотрудничество сами по себе еще не означают, что отношения обязательно признают трудовыми, уточнил юрист Владислав Абрамов. ФНС оценивает совокупность обстоятельств и то, как в действительности организована работа.

В частности, риски возрастают, если заказчик устанавливает исполнителю график и рабочее место, контролирует ежедневную работу, предоставляет оборудование и материалы, согласовывает отпуск или требует соблюдать внутренние правила компании.

Имеет значение и предмет договора. Формулировки вроде «вести бухгалтерский учет» или «выполнять обязанности менеджера» больше напоминают постоянную трудовую функцию, чем конкретную услугу с определенным результатом.

«Если на бумаге написано “оказание услуг”, а по факту человек ежедневно приходит к 9:00, сидит на рабочем месте заказчика, подчиняется руководителю и получает фиксированную сумму два раза в месяц, содержание отношений будет важнее названия договора», — объяснил Абрамов.

Плавкова также советует не использовать в договорах с самозанятыми термины «работник» и «работодатель», устанавливать рабочий день с 09:00 до 18:00, фиксированную ежемесячную оплату и обязанность соблюдать локальные акты заказчика.

Бизнесу стоит проверить не только тексты договоров, но и акты оказанных услуг, конкретность заданий, периодичность и размеры выплат, а также наличие чеков от самозанятых.