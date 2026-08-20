Текстильщики просят отсрочку по налогам и ускоренный возврат НДС из-за атак беспилотников

Текстильная отрасль рассказала о критической уязвимости логистических цепочек и попросила правительство о первоочередных мерах поддержки, включая субсидирование кредитных ставок и компенсацию расходов на вынужденное хранение продукции.

Ассоциация текстильщиков России обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внедрить специальные меры поддержки легкой промышленности. Отрасль столкнулась с серьезными логистическими сбоями из-за атак беспилотников на инфраструктуру маркетплейсов.

«Ассоциация текстильщиков России предлагает рассмотреть вопрос о включении предприятий текстильной и легкой промышленности в перечень отраслей, нуждающихся в первоочередных мерах государственной поддержки в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, затрагивающих логистическую инфраструктуру», — сказано в обращении.

Текстильщики просят включить предприятия сектора в перечень отраслей, нуждающихся в первоочередной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. По мнению представителей бизнеса, уязвимость логистических цепочек приводит к заморозке оборотных средств и критическому снижению рентабельности.

Среди предложенных мер — предоставление отсрочек по уплате налогов и страховых взносов, введение моратория на штрафы и пени по обязательным платежам, а также ускоренный возврат НДС. Кроме того, бизнес настаивает на субсидировании процентных ставок по кредитам и компенсации дополнительных расходов на вынужденное хранение продукции.