Почему нельзя откладывать визит к нотариусу после смерти родственника: советы адвоката

Перед принятием наследства нужно провести его аудит. Какие бывают ошибки при принятии наследства и как их избежать – рассказал «Клерку» адвокат Пантелей Самаркин.

Самая опасная ошибка наследника — считать, что шесть месяцев можно пропустить, а затем просто восстановить срок.

«Закон действительно дает шесть месяцев на принятие наследства, однако восстановление пропущенного срока через суд требует уважительных причин. Незнание закона, отсутствие информации о составе наследства или кратковременная болезнь сами по себе уважительными причинами обычно не признаются», — предупредил Самаркин.

Вторая распространенная ошибка — думать: «Я живу в квартире умершего, значит, к нотариусу идти уже не нужно».

Фактическое принятие наследства действительно возможно: например, наследник проживает в квартире, оплачивает коммунальные услуги, содержит имущество или погашает долги наследодателя. Но в последствии эти обстоятельства приходится доказывать, иногда уже в суде. Поэтому безопаснее своевременно оформить наследственные права у нотариуса, советует адвокат.

Третья ошибка — смотреть только на активы. Вместе с наследственным имуществом могут перейти и долги наследодателя. До принятия наследства стоит выяснить состав имущества, наличие кредитов, исполнительных производств, залогов и иных обязательств.

Из практики Верховного Суда показателен еще один момент: наследники иногда пропускают срок, потому что просто не знали, какое имущество осталось после умершего. ВС прямо разъясняет, что отсутствие сведений о составе наследства само по себе срок не восстанавливает.

Практический совет юриста: после смерти родственника не откладывать юридические вопросы «на потом». В течение шести месяцев стоит обратиться к нотариусу, установить состав наследства и обязательств, проверить наличие завещания и сохранить документы, подтверждающие фактическое принятие имущества.

В наследственных делах несколько месяцев бездействия способны превратить обычное оформление документов в многолетний судебный спор, подчеркнул Самаркин.