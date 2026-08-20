Юрист объяснил, почему расширение полномочий СРО не решит проблему срывов госконтрактов

Предоставление СРО широких полномочий по обжалованию способно замедлить закупочные процедуры и даже парализовать торги, предупреждает юрист Николай Суров.

Управляющий партнер и юрист‑практик Николай Суров рассказал «Клерку», что отсутствие у СРО механизма обжалования действительно повышает риски срывов госконтрактов, однако ключевую роль играют причины, которые приводят к нарушению обязательств.

Он разделяет их на объективные — такие как рост цен на материалы, изменения регулирования или ошибки заказчика, — и субъективные, связанные с квалификацией исполнителя, недостатком ресурсов, демпингом и контрактным перенасыщением.

По словам эксперта, именно субъективные факторы СРО обязаны предупреждать: контроль за деятельностью участников закреплен в законе о саморегулируемых организациях. При этом требование о выплатах из компенсационного фонда возникает только после расторжения контракта, часто в судебном порядке. СРО уже сейчас могут участвовать в таких процессах как третьи лица и защищать интересы своих членов.

Николай Суров «На мой взгляд, предоставление СРО отдельного права обжаловать действия заказчиков при проведении закупок и исполнении контрактов в единичных случаях, связанных со злоупотреблениями со стороны государственных и муниципальных заказчиков, действительно, может положительно сказаться на разрешении таких спорных ситуаций, но в целом, на ситуацию в отрасли – не повлияет»

Суров считает, что предоставление СРО отдельного права обжаловать действия заказчиков может помочь в единичных случаях злоупотреблений, но не окажет значимого влияния на отрасль в целом. Он подчеркивает, что многие проблемы возникают из-за типичных ошибок заказчиков:

некорректных сроков исполнения;

некачественной проектной документации;

неверно подготовленного технического задания;

выбора неправильного способа проведения торгов, что позволяет неквалифицированным участникам получать контракты.

«Предоставление СРО столь широких полномочий может не только замедлить проведение закупочных процедур, но и в, некоторых случаях, полностью парализовать сами торги», — считает эксперт.

Он предлагает вводить градацию по цене и типу закупки, чтобы право на обжалование работало во благо, а не превращалось в инструмент давления.

Сами СРО могут снижать риски: контролировать контрактное перенасыщение участников, требовать достаточной материально‑технической базы и квалифицированного персонала. По его мнению, отрасли нужны единые расширенные стандарты требований к участникам СРО, которые сократят число срывов по вине исполнителей.

Эксперт напоминает, что СРО когда‑то заменили систему лицензирования в строительстве, и сейчас может быть целесообразно закрепить аналогичные «лицензионные требования» в обязательных стандартах для всех участников.

Недавно мы писали, что строительные СРО могут получить механизм обжалования закупок.