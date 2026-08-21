Работодатель не платит вовремя: как получить компенсацию и сохранить средний заработок

При задержке зарплаты больше чем на 15 дней сотрудник может приостановить работу и сохранить средний заработок. Кроме того, работодатель должен компенсировать каждый день просрочки.

Если работодатель задерживает зарплату более чем на 15 дней, сотрудник вправе приостановить работу до погашения задолженности. Об этом «Клерку» рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Такое право предусмотрено ст. 142 ТК. При этом наличие или отсутствие вины работодателя в задержке значения не имеет.

Однако просто перестать приходить на работу нельзя. Сотрудник должен письменно уведомить работодателя о приостановке. Закон не устанавливает конкретную форму такого заявления, но у работника должно остаться подтверждение его получения компанией.

Юрист Юрий Александров рекомендует передать заявление через канцелярию и получить отметку о приеме на втором экземпляре либо отправить его ценным письмом с описью вложения. Без подтверждения уведомления работодателя при возникновении спора отсутствие сотрудника может быть расценено как прогул.

«Сам по себе устный разговор с руководителем не соответствует прямо установленному законом требованию о письменном извещении», — подчеркнула Васильева.

После уведомления находиться на рабочем месте в период приостановки не нужно. За сотрудником при этом сохраняется средний заработок.

Кроме того, за задержку зарплаты работодатель должен выплатить компенсацию — не менее 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Приостановить работу могут не все. Такое право, в частности, ограничено для госслужащих, работников организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные производства, а также сотрудников, чья работа непосредственно связана с обеспечением жизнедеятельности населения — энерго-, тепло-, водо- и газоснабжением, связью, скорой медицинской помощью.

Вернуться на работу сотрудник должен не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления о готовности работодателя выплатить задолженность в день его выхода.